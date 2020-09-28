В Петербурге возобновили прием доноров антиковидной плазмы. В больницы уже передали более 570 доз

Городская станция переливания крови возобновила формирование базы потенциальных доноров антиковидной плазмы. За несколько месяцев в больницы Петербурга уже было передано более 570 доз плазмы для лечения пациентов с коронавирусом и потребность растет. По-прежнему в дефиците и обычная цельная кровь — так называемый донорский светофор почти весь красный.

«Городская станция переливания крови» возобновляет включение граждан в базу потенциальных доноров антиковидной плазмы. Чтобы войти в базу потенциальных доноров антиковидной плазмы необходимо связаться с нашими специалистами удобным способом: через личные сообщения группы (https://clck.ru/P55cA) или через сообщение в WhatsApp (https://clck.ru/NCJoN), Viber (https://clck.ru/QY59h) или Telegram (https://clck.ru/QY5PB). Наш телефон для текстовых сообщений в мессенджерах +79052511392. Специалисты отвечают с 9 до 17 часов в рабочие дни», - сообщается на странице ГСПК в соцсети ВКонтакте.

Как сообщал «Доктор Питер», формирование базы доноров антиковидной плазмы приостанавливали в августе, что было связано с уменьшением количества новых заражений коронавирусом и, соответственно, потребности в ней больниц. «Доктору Питеру» на станции рассказали, как возобновлена работа. Напомним, заготовку антиковидной плазмы в Петербурге начали с 7 мая. На сегодня в общей сложности заготовлено 206 литров или 689 доз. В медорганизации города передали уже 572 дозы. В базе потенциальных доноров антиковидной плазмы числится около 450 человек, получивших допуск или, наоборот, по каким-то причинам недопуск к донации.

Чтобы стать донором плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, не надо сразу приезжать в главное здание ГСПК на Московском проспекте, 104. Как пояснили «Доктору Питеру», все первичные консультации специалисты проведут дистанционно, после чего уже могут пригласить на очный прием. На момент донации донор должен быть абсолютно здоров, при этом иметь медицинские документы, подтверждающие факт заболевания COVID-19. Сданный заранее тест на антитела к коронавирусу приветствуется, но не обязателен. За сданную антиковидную плазму полагается денежная компенсация — в среднем она составляет около 5-7 тысяч рублей. Сумма выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов, включая место регистрации донора и количество сданной плазмы (полная доза — 600 мл).

Кроме плазмы, городские больницы по-прежнему остро нуждаются в цельной крови. Так называемый донорский светофор почти полностью покраснел.

- Потребность в крови остается очень высокой. Увидеть в период пандемии «светофор» в другом цвете было сложно. Несмотря на то, что мы усиливали работу, работали практически каждую субботу. В эту субботу, 3 октября, также приглашаем доноров крови с 9 до 13 часов на Московский проспект, - рассказал «Доктору Питеру» специалист по пропаганде ГСПК Станислав Давыдов. - Сейчас вузы и предприятия начинают проведение выездных дней донора, но не в том объеме, который позволял бы снять нагрузку с основных подразделений станции.

Всем желающим стать донором на ГСПК рекомендуют подготовиться к процедуре заранее и изучить на сайте станции раздел «Донору крови». Для снижения риска распространения коронавируса от донации просят воздержаться прибывших в течение последних 28 дней из-за границы (любая страна мира, включая страны СНГ), а также контактировавших за это же время с приехавшими или с теми, у кого диагностирована коронавирусная инфекция. Кроме того, отказаться от посещения станции надо при наличии любых признаков ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк, слезотечение, боли и ломота в мышцах, головная боль, утомляемость, одышка, заложенность в груди, диарея).

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