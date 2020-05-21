В 40-й больнице объяснили, почему в доноры плазмы не берут женщин с детьми и сделавших аборт

В 40-й больнице объяснили, почему в доноры плазмы не берут женщин с детьми и сделавших аборт12:08, 21.05.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
Потенциальными донорами плазмы для пациентов с коронавирусной инфекцией, которых отбирают в Сестрорецкой 40-й больнице, не могут стать женщины с детьми и даже те, у которых хоть раз в жизни была беременность. Как пояснили «Доктору Питеру» в стационаре, это связано с дополнительным риском развития у пациента с COVID-19 нежелательного иммунного ответа.
Среди минимальных требований Городской больницы №40, предъявляемых к потенциальным донорам плазмы, есть отдельный пункт для женщин – «отсутствие в жизни беременностей (в том числе прерванных)». Многие не поняли, причем тут роды и аборты, ведь при обычном донорстве плазмы такого требования не предъявляется. «Доктор Питер» обратился за разъяснением в Городскую больницу №40.
По словам заместителя главного врача по развитию 40-й больницы, аллерголога-иммунолога Дмитрия Вологжанина, это требование связано с риском возникновения у «ковидных» пациентов дополнительного иммунного ответа и развитием осложнения - острого поражения легких.
- Когда мы определяли критерии для доноров, то, в первую очередь, исходили из соображений безопасности для реципиента – человека, которому будут переливать эту плазму. Есть данные о том, что в крови рожавших или имевших беременности женщин находят антитела к антигенам лейкоцитов человека. Ведь плод все-таки наполовину чужеродный организм. Чем больше было беременностей, тем выше вероятность выработки таких антител. По разным данным, до 20% таких женщин могут иметь эти антитела. Существует такое осложнение при переливании крови и ее компонентов, как острое поражение легких, TRALI-синдром (острое развитие респираторного дистресс-синдрома (РДС), сопровождающегося отеком легких, гипоксией, а иногда — лихорадкой и артериальной гипотензией в течение 4 часов после трансфузии цельной крови или ее компонентов - Прим. ред.). В основе такого поражения легких лежит активация некоторых иммунных механизмов, связанных с попаданием реципиенту этих антител. Запускается дополнительный иммунный ответ. А поскольку поражение легких - одно из наиболее грозных проявлений коронавирусной инфекции, то нам необходимо исключить любую возможность нежелательных эффектов, - рассказал Дмитрий Вологжанин.
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По словам врача, такое посттрансфузионное осложнение возникает, к счастью. редко.
Напомним, к потенциальным донорам плазмы крови в 40-й больнице предъявляют следующие минимальные требования: перенесенная подтвержденная инфекция COVID-19, возраст 18-55 лет, вес не менее 50 кг, отсутствие хронических заболеваний, для женщин - отсутствие в жизни беременностей (в том числе прерванных), а также добровольное желание стать донором. По словам заместителя главного врача больницы №40, сейчас в списке потенциальных доноров плазмы около 20 человек.
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Интересно, это международная практика или домыслы наших "специалистов", которым плазма не нужна? "Кровь девственниц и невинных младенцев". По-моему, в Москве 540 доноров уже сдают кровь на плазму.
И что это за ерунда? Если проблема в антителах, то нельзя что-ли тест на наличие этих самых нежелательных антител к лейкоцитам сделать, одновременно с тестом на наличие антител к новому коронавиру, а не сразу практически всех женщин сразу вычеркивать из списка доноров не глядя?
При том, что плазмы для больных нужно много(плазмы от одного донора только на 1 больного и хватает, и то не всегда), а очереди из кандидатов желающих стать донором не наблюдается и не предвидится.