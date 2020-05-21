В 40-й больнице объяснили, почему в доноры плазмы не берут женщин с детьми и сделавших аборт

Потенциальными донорами плазмы для пациентов с коронавирусной инфекцией, которых отбирают в Сестрорецкой 40-й больнице, не могут стать женщины с детьми и даже те, у которых хоть раз в жизни была беременность. Как пояснили «Доктору Питеру» в стационаре, это связано с дополнительным риском развития у пациента с COVID-19 нежелательного иммунного ответа.

Среди минимальных требований Городской больницы №40, предъявляемых к потенциальным донорам плазмы, есть отдельный пункт для женщин – «отсутствие в жизни беременностей (в том числе прерванных)». Многие не поняли, причем тут роды и аборты, ведь при обычном донорстве плазмы такого требования не предъявляется. «Доктор Питер» обратился за разъяснением в Городскую больницу №40.

По словам заместителя главного врача по развитию 40-й больницы, аллерголога-иммунолога Дмитрия Вологжанина, это требование связано с риском возникновения у «ковидных» пациентов дополнительного иммунного ответа и развитием осложнения - острого поражения легких.

- Когда мы определяли критерии для доноров, то, в первую очередь, исходили из соображений безопасности для реципиента – человека, которому будут переливать эту плазму. Есть данные о том, что в крови рожавших или имевших беременности женщин находят антитела к антигенам лейкоцитов человека. Ведь плод все-таки наполовину чужеродный организм. Чем больше было беременностей, тем выше вероятность выработки таких антител. По разным данным, до 20% таких женщин могут иметь эти антитела. Существует такое осложнение при переливании крови и ее компонентов, как острое поражение легких, TRALI-синдром (острое развитие респираторного дистресс-синдрома (РДС), сопровождающегося отеком легких, гипоксией, а иногда — лихорадкой и артериальной гипотензией в течение 4 часов после трансфузии цельной крови или ее компонентов - Прим. ред.). В основе такого поражения легких лежит активация некоторых иммунных механизмов, связанных с попаданием реципиенту этих антител. Запускается дополнительный иммунный ответ. А поскольку поражение легких - одно из наиболее грозных проявлений коронавирусной инфекции, то нам необходимо исключить любую возможность нежелательных эффектов, - рассказал Дмитрий Вологжанин.

По словам врача, такое посттрансфузионное осложнение возникает, к счастью. редко.

Напомним, к потенциальным донорам плазмы крови в 40-й больнице предъявляют следующие минимальные требования: перенесенная подтвержденная инфекция COVID-19, возраст 18-55 лет, вес не менее 50 кг, отсутствие хронических заболеваний, для женщин - отсутствие в жизни беременностей (в том числе прерванных), а также добровольное желание стать донором. По словам заместителя главного врача больницы №40, сейчас в списке потенциальных доноров плазмы около 20 человек.

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