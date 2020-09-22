Эпидемиолог Фаворов: С октября рост заболеваемости увеличится, а в ноябре сложится очень серьёзная ситуация

С середины следующего месяца в России могут зафиксировать новый пик заболеваемости коронавирусной инфекции. Так считает эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.

В ближайшее время заболеваемость коронавирусом будет только расти, говорит эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов. В первую очередь это связано с сезонностью.

«Все респираторные инфекции имеют сезонность. Пик коронавирусной инфекции, которая вызывает обычный насморк (это не про ковид речь, а про известную с 60-х годов коронавирусную инфекцию), вызывают пик заболеваемости с ноября до середины декабря. До этого идет нарастание, а после этого идет некоторое снижение, но, к сожалению, не так резко. В январе и до начала февраля еще сохранится пиковая активность этого вируса», - сказал специалист на конференции PROHIV 2020.

Он пояснил, что подъем уже фиксируется в России, с октября он будет еще больше, в ноябре ситуация будет очень серьёзной. «Это подтверждается тем, что летом, когда все наши официальные органы сообщали, что они победили эпидемию, она как раз была южном полушарии. Там, где была зима. Поэтому учтите. Опять все закроют, опять будут карантины. Это надо понимать, надо очень серьезно относится. Главная ваша задача –– не заразиться большой дозой».

Михаил Фаворов напомнил, что необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. «Маски являются самым главным и, к сожалению, пока единственным защитным механизмом».

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