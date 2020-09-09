В таблетках «Цитрамона П» вместо ацетилсалициловой кислоты обнаружили салициловую

Росздравнадзор сообщил о том, что в популярных таблетках от головной боли «Цитрамон П» выявлены нарушения при производстве и они отзываются из аптек. Нарушения выявлены по показателям - «описание», «растворение (кислота ацетилсалициловая)», «количественное содержание (кислота ацетилсалициловая)» и даже «посторонние примеси (салициловая кислота)».

«Цитрамон П» - комбинированный препарат, в состав которого входят ацетилсалициловая кислота (аспирин), кофеин и парацетамол. Его используют чаще всего при головной боли, однако и при других болевых синдромах, а также простудных заболеваниях он эффективен.

В одной из серий этого препарата сам производитель — ООО «Дальхимфарм» выявил нарушения и сообщил о необходимости отзыва серии 160617. Несоответствия качества партии этой серии препарата выявлены по показателям - «описание», «растворение (кислота ацетилсалициловая)», «количественное содержание (кислота ацетилсалициловая)» и даже «посторонние примеси (салициловая кислота)». Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения: из обращения отзывается «Цитрамон П, таблетки 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» серии 160617 производства ООО «Дальхимфарм» (Россия)».

Салициловая кислота - антисептическое средство для наружного применения. По сведениям из справочника rlsnet наиболее востребована в дерматологии. Для приема внутрь не предназначена - большие дозы могут вызвать опасное отравление.

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