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Росздравнадзор усомнился в подлинности известного препарата, избавляющего от боли в горле

18:30, 15.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Росздравнадзор сообщил о прекращении обращения пяти серий «Лизобакта» из-за несоответствия качества партии. Это антисептик, который назначают лор-врачи для лечения тонзиллита (ангины) и других заболеваний верхних дыхательных путей, а стоматологи - для лечения воспалений в полости рта.

Росздравнадзор усомнился в подлинности известного препарата, избавляющего от боли в горле

Роспотребнадзор сообщил о необходимости изъятия из аптек пяти серий таблеток для рассасывания «Лизобакт». Претензии к качеству выявили при выборочном контроле лекарств. Как сообщили в ведомстве, специалисты обнаружили несоответствие качества препарата по показателю «Подлинность. Лизоцима гидрохлорид».

Изъятию подлежит препарат "Лизобакт", таблетки для рассасывания 10 шт., блистеры (3), пачки картонные, производства «Босналек АО», Босния и Герцеговина серий 9777, 8906, 8270, 9411 и 8905.

Росздравнадзор прочитал инструкцию к экспресс-тестам на ВИЧ и запретил продавать их в аптеках

Медицинские и фармацевтические организации должны изъять препарат, а региональные отделения Росздравнадзора - проконтролировать изъятие и уничтожение некачественного лекарственного средства.

Рубрики: Фармакология

По мне так это не препарат, а разводилово какое-то. Лучше обычных лединцов купить. Говорю это, как человек,имеющий хронический тонзиллит. Впрочем, в наших аптеков полно таких лекарств-пустышек.

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