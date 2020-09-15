Росздравнадзор усомнился в подлинности известного препарата, избавляющего от боли в горле

Росздравнадзор сообщил о прекращении обращения пяти серий «Лизобакта» из-за несоответствия качества партии. Это антисептик, который назначают лор-врачи для лечения тонзиллита (ангины) и других заболеваний верхних дыхательных путей, а стоматологи - для лечения воспалений в полости рта.

Роспотребнадзор сообщил о необходимости изъятия из аптек пяти серий таблеток для рассасывания «Лизобакт». Претензии к качеству выявили при выборочном контроле лекарств. Как сообщили в ведомстве, специалисты обнаружили несоответствие качества препарата по показателю «Подлинность. Лизоцима гидрохлорид».

Изъятию подлежит препарат "Лизобакт", таблетки для рассасывания 10 шт., блистеры (3), пачки картонные, производства «Босналек АО», Босния и Герцеговина серий 9777, 8906, 8270, 9411 и 8905.

Медицинские и фармацевтические организации должны изъять препарат, а региональные отделения Росздравнадзора - проконтролировать изъятие и уничтожение некачественного лекарственного средства.