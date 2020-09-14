Минздраву не удастся сэкономить на стимулирующих выплатах, отказывая в них тем, кто не хочет привиться от ковида

Сэкономить на медицинских работниках во время пандемии можно, если лишить их дополнительных выплат в случае отказа от вакцинации. Это предложение Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава сегодня обсуждают медики в соцсетях и возмущаются. «Доктор Питер» выяснил, возможно ли такое на самом деле.

В распоряжении издания «Медвестник» оказался доклад под редакцией научного руководителя ЦНИИОИЗ академика РАН Владимира Стародубова «Меры государственной поддержки лиц, связанных с лечением COVID-19». В нем Минздраву предложено отказывать в мерах социальной поддержки медицинским работникам, не сделавшим прививку от коронавируса - «исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин». «Государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки, тем более тех, которые не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и предоставляются по инициативе президента либо правительства. Одновременно будет достигнута экономия средств, связанных не только с лечением COVID-19, но и с предоставлением мер социальной поддержки», — цитирует издание доклад ЦНИИОИЗ. Когда предложение было обнародовано, доклад сняли с сайта.

Но сообщение «Медвестника» подхватили другие СМИ и новость начали активно обсуждать в соцсетях. Если исключить ругательства и обобщить высказывания участников обсуждений, то проблема сводится к тому, что медиков для работы с ковидом не хватает, а в случае введения такого правила, и вовсе будет некому работать.

«Доктор Питер» спросил у Ольги Зиновьевой, адвоката ONEGINgroup, возможно ли такое нововведение в практику работы с особо опасной инфекцией COVID-19?

- Меры поддержки, связанные с оплатой труда не могут быть поставлены в зависимость от вакцинации. Стимулирование к вакцинации должно быть выполнено без нарушения прав медработника на охрану собственного здоровья — согласие на медицинское вмешательство, равно как и отказ от него, урегулированы федеральным законодательством. Если попытаться понять логику этого предложения, то можно предполагать, что имеется в виду вакцинация как элемент допуска к работе в медицинском учреждении. Такая форма допуска к работе существует: чтобы проверить, вакцинирован ли от определенных инфекций человек, в медицинские книжки вносится соответствующая информация. Человек, не сделавший прививку, которая требуется, может быть не допущен к выполнению своих обязанностей. Но в ситуации, когда человек работает на своем рабочем месте, добросовестно выполняет свои обязанности и требования по трудовому договору, то лишать его каких-то выплат за труд категорически незаконно, потому, что нарушает права и гарантии работника.

Позже комментарий юриста подтвердила и руководитель ЦНИИОИЗ Ольга Кобякова в официальном письме: «Это мнение отдельных экспертов и не является официальной позицией Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения. Вакцинация может и должна быть исключительно добровольной, и медицинские работники здесь не исключение».

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