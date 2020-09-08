Роспотребнадзор: В десятке школ Петербурга зафиксированы случаи заноса коронавируса

С начала учебного года примерно в 10 школах Петербурга уже зафиксированы единичные случаи заноса коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в петербургском Роспотребнадзоре. Как пояснили в ведомстве, во всех этих случаях переводить учащихся на дистанционное обучение не требуется. В целом, по мнению эпидемиологов, «ситуация в школах спокойная».

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии, с начала сентября в школах уже были выявлены заболевшие коронавирусом.

- На сегодня у нас порядка 10 образовательных учреждений, в которых имеются единичные случаи заноса коронавирусной инфекции. Но это единичные случаи, без дальнейшего распространения. В отношении этих учреждений проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий обязательное наблюдение за контактными, ежедневный их осмотр с термометрией. В случае подозрения на какое-то неблагополучие, признаки заболевания такой ребенок или взрослый должен обязательно выводиться из коллектива. После удаления заболевшего проводится заключительная дезинфекция. Главное – это наблюдение и своевременное отстранение от посещения образовательного учреждения, - сказала Ирина Чхинджерия.

Между тем, как уточнила специалист, переводить целые классы на дистанционное обучение в единичных случаях заболевания ученика или педагога не требуется.

- В таких случаях речь о дистанционном обучении не идет. На дистанционное обучение также как при всех других ОРВИ учреждение может быть переведено в том случае, если будет отсутствовать 20% и более учащихся. Сейчас у нас ситуация в школах спокойная, поэтому необходимости в этой мере нет, - пояснила эпидемиолог надзорного ведомства.

Напомним, уже через несколько дней после начала учебного года в Петербурге на дистанционное обучение временно был переведен десятый класс в 554-м лицее Приморского района. Сообщения о переводе на онлайн-обучение классов и целых школ регулярно приходят из разных регионов страны.

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