Главврача поликлиники не стали штрафовать за «грязный» воздух и заболевших ковидом сотрудников

Суд наказал главного врача Городской поликлиники № 94 на Товарищеском проспекте предупреждением за нарушение коронавирусных санитарных правил. Роспотребнадзор выяснил, что руководитель медучреждения плохо обеззараживал воздух, что, по мнению ревизоров, стало одной из причин заражения коронавирусом 5 медработников.

Невский районный суд привлек к административной ответственности главного врача Городской поликлиники № 94 Невского района Михаила Агеева за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период пандемии (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Напомним, именно по этой части статьи Кодекса многие медучреждения города в последние месяцы получала штрафы в 100-200 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Роспотребнадзор пришел в поликлинику в июне, чтобы выяснить причины «возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений». Во время санитарно-эпидемиологического расследования ревизоры выяснили, что в поликлинике не выполнялся один из пунктов предписания главного санитарного врача, что стало одной из причин заболевания ковидом 5 сотрудников — врачей и медсестер. Уточняется, что речь идет о плохом обеззараживании воздуха в холлах поликлиники и кабинете терапевта.

Михаил Агеев, возглавивший поликлинику чуть более года назад, признал вину и сообщил суду, что было сделано для устранения выявленных нарушений. Суд назначил ему наказание в виде предупреждения.

С июня суды города рассматривают дела по искам Роспотребнадзора и штрафуют поликлиники, больницы и отдельных врачей за нарушение санэпид правил во время пандемии. На прошлой неделе на 50 тысяч была оштрафована Городская поликлиника № 97 Выборгского района, неделей ранее на 25 тысяч заведующая терапевтическим отделением 60-й поликлиники в Пушкине.

© Доктор Питер