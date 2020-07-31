Роспотребнадзор обвиняет, суды штрафуют. В казну возвращаются деньги, потраченные на борьбу с COVID-19, из петербургских больниц

Городская больница №31 будет оспаривать судебное решение о штрафе в 200 тысяч рублей за «нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», выявленные Роспотребнадзором. Это ведомство уже завалило суды своими исками против клиник, обвиняя их в формальных нарушениях во время работы в экстремальных условиях.

Состоялось очередное судебное решение о штрафе в 200 тысяч рублей за «нарушения требований санитарно-эпидемиологического режима», теперь в отношении Городской больницы №31. О том, что она привлечена к административной ответственности за нарушение санитарных норм, самой больнице стало известно 29 июля из пресс-релиза Объединенной пресс-службы судов, опубликованного в некоторых СМИ. Сообщений о заседании суда больница не получала – в деле есть только запись о попытке отправки телефонограммы 3 июля по номеру приемной главного врача: «абонент не отвечает». Так что заседание прошло без сторон обвинения и обвиняемого. Суд вынес решение на основании акта, представленного Роспотребнадзором.

- Постановление Петроградского суда мы будем оспаривать в апелляционном порядке в Петербургском городском суде, - сообщил «Доктору Питеру» главный врач Городской больницы №31 Анатолий Рывкин. - Оснований несколько. Во-первых, по процедуре: больница в установленном порядке не вызывалась в суд в качестве привлекаемого лица, заседание суда по нашему делу не состоялось, суд вынес решение в отсутствие сторон. Представителей Роспотребнадзора на заседании тоже не было. Во-вторых, решение вынесено на основании непроверенных в суде фактов, не были выслушаны в суде наши аргументы. То есть больнице не дали даже возможности объясниться по указанным сотрудниками Роспотребнадзора нарушениям. Теперь мы будем вынуждены сделать это в Городском суде.

Главный врач больницы приводит пример: в актах Роспотребнадзора обычно фразу о сотрудниках без маски пишут всем, это легко обнаруживаемое нарушение. Но если оно действительно выявлено, в акте должны быть указаны фамилии. Их нет: «Наши сотрудники знают, что обязаны пользоваться масками, они расписались за то, что добровольно согласились на работу во время эпидемии и проинструктированы о необходимости использования средств индивидуальной защиты, после чего несут личную ответственность за соблюдение этой санитарной нормы, однако Роспотребнадзор по какой-то причине сделал ее коллективной». Анатолий Рывкин возмущается - сотрудники его больницы, как и других, работали в чрезвычайно сложных условиях, не жалея себя и своих сил: «А получили…».

Напомним, в апреле, в разгар эпидемии все больницы города остались один на один с коронавирусом, без средств защиты для сотрудников, началось их массовое заражение. Но если в ковидные больницы тогда, в апреле, уже начали доставлять гуманитарную помощь, активно искать СИЗы и дезинфектанты, на защиту нековидных государство не потратило ни копейки из бюджетов всех уровней. Больше всего рисковали больницы экстренной помощи, они искали защиту сами и покупали ее, нарушая инструкции: по правилам, установленным тем же Роспотребнадзором, им СИЗы были не нужны. Кстати, Городская больница №31 в этом смысле была одной из немногих, кто своевременно подстраховался самостоятельно – там был почти полный набор СИЗов (комбинезоны, маски, щитки, перчатки). И за время эпидемии в клинике заразилось меньше всего персонала – 47 человек из 800 (для сравнения: НИИ скорой помощи им. Джанелидзе – около 800 зараженных сотрудников, другие больницы экстренной помощи – около 200).

Среди заболевших был и Виктор Парафило - 71-летний заведующий отделением лучевой диагностики (умер 15 мая). Он – один из трех сотрудников клиники, которые, несмотря на возраст, не были переведены на удаленный формат работы, в соответствии с постановлением правительства Петербурга №121, по которому не переводятся на удаленный режим работы сотрудники старше 65 лет, «чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения». Однако суд, видимо, посчитал иначе, и как следует из пресс-релиза Объединенной пресс-службы судов, увидел причинно-следственную связь со смертью заведующего отделением лучевой диагностики, это, возможно, и повлияло на размер штрафа.

Странным выглядит и предъявленное обвинение в том, что во время эпидемии «отсутствует информация о проведении дезинфекции вентиляционных каналов». Почему не было учтено, что приказом Минздрава №264-н от 2 апреля указано на необходимость изоляции вентиляционной системы, а письмом Роспотребнадзора от 9 апреля 2020 года №02/6509-2020-32 всем неинфекционным больницам без механической системы вентиляции рекомендовано отключить систему вентиляции и закрыть (заклеить вентиляционные выходы) на время эпидемии?

С июня суды рассматривают дела по искам Роспотребнадзора и назначают штрафы в 100-200 тысяч больницам и поликлиникам за то, что у них не было возможности подготовиться к эпидемии коронавируса. Причем штрафуют в основном те медицинские учреждения, которые не были официально перепрофилированы и, соответственно, подготовлены для работы с инфицированными коронавирусом, поэтому оказывая экстренную помощь пациентам у них не было возможности своевременно и достоверно диагностировать у поступающих по скорой COVID-19, разделять потоки и организовывать «красные зоны». И то, что в самые сложные первые два месяца пандемии врачи и медсестры «нековидных» больниц и поликлиник смогли выстоять и продолжать оказывать качественную медицинскую помощь - это их безусловная заслуга. Но суды назначают штрафы от 100 до 200 тысяч по результатам «расследования причин возникновения инфекционных заболеваний», проведенных Роспотребнадзором. Решения вынесены по поликлиникам №№ 49, 56, 109, 35 (детская), НИИ скорой помощи им.Джанелидзе, городским больницам №№ 14 и 15.

Парадокс: с одной стороны, государство ищет деньги, чтобы создать условия для работы клиник в условиях эпидемии, – на СИЗы, бактерицидные лампы, дезинфектанты, а с другой, тут же их отнимает за то, что само же не обеспечило их защитой от вируса до начала эпидемии.

Все клиники сообщали суду о сложностях с финансированием в условиях эпидемии, об отсутствии централизованных поставок СИЗов. Но суды были на стороне Роспотребнадзора. И только Кировский суд прекратил производство аналогичного дела в отношении Петербургского центра СПИД из-за «малозначительности».

2 июля Городская прокуратура сообщила о том, что будет проверять обоснованность привлечения к ответственности петербургских больниц. Сотрудники ведомства обещали оценить «правомерность проверочных мероприятий должностных лиц территориальных подразделений Роспотребнадзора и действий органов здравоохранения по вопросам обеспечения медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты. Кроме того, будет проверена обоснованность привлечения медицинских учреждений к административной ответственности». Но привлечения продолжаются.

Штраф в 200 тысяч для больницы это: 40 000 масок, или 1000 респираторов, или 280 защитных комбинезонов, или 250 литров дезинфектанта.

© Доктор Питер