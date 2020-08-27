Эпидемиолог больницы им. Боткина: При коронавирусе без симптомов прививка от гриппа не противопоказана

В России объявили старт прививочной кампании против гриппа. В Петербург поступили пока только детские вакцины, взрослых еще нет - ждут до 31 августа. Эксперты рассказали, смогут ли в этом году петербуржцы бесплатно привиться квадривакциной и опасно ли делать прививки от гриппа, если человек может быть бессимптомным носителем коронавируса, не зная об этом.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в этом году в Петербурге планируется привить от гриппа не менее 3,240 млн горожан – это 60% населения. Напомним, в прошлом году привитых было 55%. Как уточнили в комитете по здравоохранению, всего за счет федеральных средств будут поставлены 2,7 млн доз отечественных вакцин, из них 500 тысяч доз – для детей. Еще как минимум 144,2 тысячи доз планируется закупить за счет средств районных администраций. Как ранее писал «Доктор Питер», 199 тысяч доз детской вакцины «Совигрипп» по линии Минздрава поступили на городскую фармбазу еще на прошлой неделе. По словам заместителя председателя комздрава Евгения Антипова, вакцинацию детей в поликлиниках рассчитывают начать завтра, 28 августа. Вакцины для взрослых в городе еще не пришли – по согласованию с Минздравом их ждут до 31 августа. Когда именно это произойдет и сколько доз поступит на первом этапе, в комздраве ответить затруднились. В ведомстве сообщили, что для взрослых (то есть около 2,2 млн доз) ждут поступления квадривакцины, которая содержит уже 4 штамма вируса гриппа, а не 3, как обычно. Однако и здесь не добавили конкретики, в частности о наименовании препарата, сославшись на сложности процесса федеральных поставок.

По словам всех экспертов, в этом эпидсезоне сделать прививку от гриппа крайне важно. Во-первых, этой осенью в России ждут три новых штамма вируса гриппа А и В, которые, по рекомендации ВОЗ, были включены в состав новых вакцин. Иначе говоря, состав трехвалентных вакцин полностью обновлен. Во-вторых, важно защитить себя от последствий заражения микст-инфекцией (грипп плюс ковид). Специалисты напомнили, что прививка от гриппа защищает, прежде всего, от тяжелого течения болезни и вероятности летального исхода.

Эпидемиолог Боткинской больницы Анна Сталевская опровергла опасения некоторых, что прививка может сама по себе вызвать заболевание гриппом.

- Есть среди населения опасения, что именно прививка становится причиной заболевания гриппом. Хочу сразу развеять эти опасения – боятся этого не нужно. (…) Только живые вирусные вакцины могут спровоцировать появление тех или иных клинических симптомов болезни. Те же гриппозные вакцины, которые мы используем для массовой вакцинации, являются либо инактивированными, либо рекомбинантными. Они содержат убитый вирус гриппа или даже его частицы. Поэтому задача вакцинации, прежде всего, - познакомить нашу иммунную систему с теми белками, которые попадают в организм вместе с вирусом. После вакцинации при встрече с настоящим возбудителем иммунная система с этим антигеном уже знакома и способна достаточно быстро и эффективно его нейтрализовать, - объяснила эпидемиолог.

Кроме того, по мнению Анны Сталевской, при возможном бессимптомном носительстве коронавируса нет противопоказаний к прививке от гриппа.

- Если взять инструкцию к противогриппозным вакцинам, к той же широко распространенной «Совигрипп», то там прописано, что не является противопоказанием введение вакцины после нормализации температуры и при отсутствии клинических симптомов. Правда, вакцину разрабатывали и писали инструкцию, когда еще не знали, что такое коронавирус, но тем не менее, думаю, при бессимптомном течении (коронавируса), без каких-то тяжелых проявлений и при нормальной температуре тела осложнений быть не должно, - сказала специалист.

Справка

В состав трехвалентных вакцин от гриппа в этом году включены следующие штаммы:

• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;

• A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

• B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

В четырехвалентных вакцинах также есть штамм вируса гриппа подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

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