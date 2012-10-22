Психолог: Недосып активизирует работу мозга и толкает на решение сложных проблем

Недостаток сна можно использовать с пользой. Как это сделать, рассказала клинический психолог Люция Сулейманова.

Качественный и полноценный сон влияет на работу и самочувствие, однако и в недосыпе есть свои плюсы. По словам клинического психолога Люции Сулеймановой, он может активизировать работу мозга и сподвигнуть на решение сложных проблем.

Дело в том, что недостаток сна способствует состоянию стресса, из-за этого мозг активно работать.

«В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем. Это активизирует предпринимательскую активность, то есть поиск нестандартных и творческих решений в каких-то ситуациях», — цитирует специалиста радио Sputnik.

При этом злоупотреблять таким способом нельзя, поскольку бессонница активизирует состояние острого стресса и при постоянном сокращении сна он может перейти в хроническую стадию. «В этой ситуации мы не сможем дальше поддерживать и управлять теми проектами, которые мы себе уже успели организовать в таком состоянии».