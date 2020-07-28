Академик РАН: Эпидемия коронавируса закончится не ранее лета 2021 года

В ближайшее время эпидемия коронавируса вряд ли начнет утихать. По мнению академика РАН Михаила Пальцева, она закончится не ранее, чем через год.

Эпидемия коронавируса, возможно, будет иметь три волны. Россияне смогут вернуться к привычной жизни только к лету следующего года.Такую точку зрения высказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.

«Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона - весна, осень, весна. И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни», - цитирует специалиста портал «Стопкоронавирус.рф».

Он добавил, что все вирусные пандемии протекали в три волны - так сложилось исторически. Первая волна достаточно сильная, вторая - еще сильнее, а третья может быть самой слабой, поскольку у многих к этому моменту вырабатывается иммунитет.

«Считается, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеет более 60% населения, а когда переболеет 95%, инфекция исчезает. Это теоретические выводы, но их подтверждает большинство авторов, в том числе и практикующие врачи. Посмотрим. Вирус - новый, поэтому надо изучать, наблюдать, накапливать статистику», - рассказал Пальцев.