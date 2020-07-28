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Академик РАН: Эпидемия коронавируса закончится не ранее лета 2021 года

14:50, 26.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В ближайшее время эпидемия коронавируса вряд ли начнет утихать. По мнению академика РАН Михаила Пальцева, она закончится не ранее, чем через год.

Академик РАН: Эпидемия коронавируса закончится не ранее лета 2021 года

Эпидемия коронавируса, возможно, будет иметь три волны. Россияне смогут вернуться к привычной жизни только к лету следующего года.Такую точку зрения высказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.

«Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона - весна, осень, весна. И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни», - цитирует специалиста портал «Стопкоронавирус.рф».

Он добавил, что все вирусные пандемии протекали в три волны - так сложилось исторически. Первая волна достаточно сильная, вторая - еще сильнее, а третья может быть самой слабой, поскольку у многих к этому моменту вырабатывается иммунитет.

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«Считается, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеет более 60% населения, а когда переболеет 95%, инфекция исчезает. Это теоретические выводы, но их подтверждает большинство авторов, в том числе и практикующие врачи. Посмотрим. Вирус - новый, поэтому надо изучать, наблюдать, накапливать статистику», - рассказал Пальцев.

Рубрики: Инфекционные болезни

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