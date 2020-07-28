Борис Джонсон увидел признаки второй волны эпидемии коронавируса в Европе

В странах Европы появляются признаки второй волны эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время рабочей поездки в Ноттингем.

В некоторых странах Европы начинается вторая волна эпидемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который и сам переболел коронавирусом.

«Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе. Я боюсь, что у некоторых наших европейских друзей появляются признаки второй волны пандемии», - цитирует политика SkyNews.

Он добавил, что в случае начала второй волны, власти должны предпринимать быстрые и «быстрые и решительные действия».

Ранее Джонсон поддержал решение, принятое правительством, об отправлении любого, кто прибывает из Испании в Великобританию, на 14-дневный карантин.

Напомним, в конце марта Борис Джонсон заразился коронавирусом. Сначала он лечился дома, но симптомы заболевания усиливались, тогда премьера госпитализировали. В начале апреля состояние премьера ухудшилось, его перевели в реанимацию. Медикам все же удалось спасти политика. Уже после выписки он сообщал, что обязан жизнью врачам и медсестрам, которые оказывали ему помощь в больнице.