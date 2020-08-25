Вирусолог: Повторное заражение коронавирусом связано с особенностями иммунитета

Человек может дважды заразиться коронавирусом за короткий промежуток времени, если у него есть определенные особенности иммунитета. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Повторные случаи заражения могут быть, но они встречаются крайне редко. По словам вирусолога, профессора Анатолия Альштейна, это связано с особенностями иммунитета.

«Да, это бывает. Нечасто, но все же случается. Это связано с особенностями иммунитета при коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция по своей иммунологии вообще довольно сложная. Индивидуальное соотношение антител у человека разное, поэтому это очень трудно прогнозировать. Что касается штаммов, то они могут быть немножко разные, но в целом это один серотип вируса», - приводит слова эксперта агентство «Москва».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что они не исключают, что возможны повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Исследователи из Гонконгского университета генетически подтвердили случай повторного заражения коронавирусом. По их данным, молодой мужчина снова заразился после 4,5 месяцев после выздоровления.