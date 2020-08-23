ВОЗ: Детям 5 лет и младше не обязательно носить маски для защиты от коронавируса

Детям 5 лет и младше не обязательно носить маску в условиях распространения коронавируса. Такие рекомендации дали эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ после анализа данных о заболевании и передаче COVID-19 среди детей. По словам специалистов, носить маски также как взрослые дети могут начиная с 12 лет.

«Как правило, не следует требовать от детей в возрасте 5 лет и младше ношения масок. Этот совет основан на безопасности и общей заинтересованности ребенка, а также на способности правильно использовать маску с минимальной помощью. Могут существовать местные требования к детям в возрасте 5 лет и младше носить маски или особые потребности в некоторых условиях, например, физическая близость к больному. В этих обстоятельствах, если ребенок носит маску, родитель или опекун должны находиться в пределах прямой видимости, чтобы контролировать безопасное использование маски», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Использовать маски для детей 6-11 лет эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют при определенных условиях. В частности, если в районе проживания ребенка широко распространена передача коронавирусной инфекци, а сам он умеет правильно и безопасно пользоваться средством защиты. Также в этом возрасте эксперты советуют учитывать потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие ребенка.

Детям с 12 лет специалисты рекомендуют носить маску в тех же условиях, что и взрослым. В частности, когда они не могут гарантировать расстояние не менее 1 метра от других и когда в этом районе широко распространена передача инфекции. При этом эксперты отмечают, что во время занятий спортом или любых активностях – беге, прыжках, играх на детской площадке, носить маски детям не стоит. Это будет мешать их дыханию. В этих случаях взрослые должны поощрять другие меры защиты своих детей – дистанцирование, ограничение численности детской компании, использование средств для гигиены рук.

© Доктор Питер