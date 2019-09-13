Диетолог назвала самые вредные сорта колбасы

Поклонникам здорового питания лучше отказаться от копченой колбасы, считает диетолог Елена Соломатина. Вместо этого она предлагает выбрать колбасу вроде бастурмы, которая сделана методом прессования.

Раньше в колбасе содержалось множество полезных веществ, однако со временем в нее стали добавлять консерванты, красители и усилители вкуса. По словам диетолога Елены Соломатиной, некоторые сорта все же можно употреблять без вреда для здоровья.

«Копченая колбаса не подойдет, копчение повышает риски возникновения канцерогенов, там много технологических особенностей, которые влияют на конечную полезность продукта. Лучше выбрать колбасу вроде бастурмы, которая сделана методом прессования, сыровяленую колбасу. Полезнее съесть мало сыровяленой колбасы, чем много варено-копченой или сырокопченой. Между вареной колбасой и бужениной выбирайте буженину, либо делайте ее сами в духовке», - цитирует врача радио Sputnik.

При покупке колбасы она советует изучить состав: в нем должно быть мясо, а вкусовых добавок лучше избегать. «Если они есть, значит, производитель хочет что-то скрыть или что-то не добавил. Важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в изделии много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген».