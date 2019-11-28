В поликлиниках можно будет получить рецепт на очки даже для сложной коррекции зрения

В 2021 году в поликлиниках должны открыться кабинеты оптометрии, сложной и специальной коррекции глаз. Соответствующие изменения в правила оказания офтальмологической помощи внес Минздрав.

Министерство здравоохранения внесло правки в порядок оказания медпомощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, который был утвержден приказом № 902н от 12 ноября 2012 года.

Как пишет «Гарант», с 2021 года в медицинских организациях должны появиться кабинеты оптометрии, сложной и специальной коррекции глаз. Новый порядок предусматривает, что в кабинете оптометрии пациентов будут консультировать по вопросам оптической коррекции зрения, при необходимости назначать и подбирать очки, контактные линзы, средства для коррекции слабовидения.

Если пациентам необходимо специальная контактная коррекция зрения, их направят в кабинет сложной и специальной коррекции, в котором должна оказываться первичная доврачебная и специализированная медико-санитарная помощь взрослым при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты.