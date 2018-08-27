В Роспотребнадзоре объяснили,  почему нельзя есть много яблок

Увлечение яблочной монодиетой может быть опасно для здоровья. По словам специалистов Роспотребнадзора, в этом случае организм получает чрезмерное количество клетчатки, что приводит к обострению колитов и гастрита.

Специалисты Роспотребнадзора призывают не увлекаться яблочной монодиетой. По их словам, такой типа питания может привести к проблемам со здоровьем.

«Яблоки содержат небольшой процент грубой клетчатки, но в случае яблочной монодиеты организм получает ее слишком много. Как следствие, обостряются колиты, язва, гастрит. Обилие фруктовых кислот, получаемых ежедневно, провоцирует запуск воспалительных процессов в желчном пузыре», - цитирует ведомство РИА Новости.

При этом в яблоках содержатся витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды и другие полезные вещества. В косточках яблок содержится гликозид амигдалин - витамин В17.

В Роспотребнадзоре пояснили, что при выборе яблок в магазине или на рынке их нужно внимательно осмотреть, чтобы не было пятен, помятостей и следов гниения. В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами – патулин. Яблоки могут быть покрыты воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения, поэтому перед употреблением их нужно тщательно помыть под горячей водой.