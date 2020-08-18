ВОЗ: Коллективный иммунитет не победит эпидемию коронавируса

Население планеты еще слишком далеко от того уровня иммунитета, который позволил бы победить эпидемию коронавируса, сообщил Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. По его словам, нужно искать другой способ решения проблемы.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения не возлагают больших надежд на появление коллективного иммунитета. По их мнению, это не поможет победить эпидемию коронавируса.

«Население планеты еще очень далеко от того уровня иммунитета, который позволил бы победить пандемию COVID-19. Коллективный иммунитет — это не то решение, которое мы должны искать», - сообщил в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Как пишет Star Tribune, ученых считают, что для предотвращения вспышки заболеваемости, антитела должны быть как минимум у 70% населения. Обычно такой эффект достигается с помощью вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что иммунитет к COVID-19 есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях.