Лабораторные исследования на грипп и пневмонии в новом эпидсезоне снова будут проводиться в новосибирском «Векторе»14:10, 14.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Лабораторные исследования в новом эпидсезоне гриппа и ОРВИ снова будут проводиться централизованно - в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала новое постановление «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».
По нему, с 24 августа руководители территориальных органов Роспотребнадзора, а также главные врачи Центров гигиены и эпидемиологии должны обеспечить проведение мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями, а также расшифровку этиологии заболеваний с применением методов быстрой лабораторной диагностики. Кроме того, нужно поддерживать необходимый уровень оснащенности диагностическими препаратами лабораторий для определения вирусов гриппа, в том числе гриппа птиц.
Лабораторные исследования будут проводиться в «Векторе». В связи с этим главам территориальных органов Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии поручено обеспечить сбор биологического материала пациентов с гриппом, острыми респираторными инфекциями, внебольничными пневмониями, а также своевременную транспортировку биологического материала в «Вектор» или Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора для проведения углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований.
Отправлять образцы биологического материала необходимо от:
- первых заболевших гриппом и ОРВИ;
- пациентов с тяжелой формой заболевания;
- привитых, заболевших гриппом;
- пациентов, контактировавших с домашней или дикой птицей, из очагов в организованных коллективах.
Кроме того, анализы должны направляться в каждом случае смерти от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
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