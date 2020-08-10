Профессор Лебединский: Аномальная летальность от ковида в Петербурге – из-за малодоступного тестирования

В Петербурге зафиксирована аномально высокая летальность от ковида, однако никто не говорит о том, что заболеваемость у нас – аномально низкая. Откуда взялись цифры, поставившие в тупик петербургских чиновников, «Доктор Питер» разбирался с помощью Константина Лебединского, президента Федерации анестезиологов и реаниматологов России.

Смольный официально признал «аномально высокий уровень смертности от COVID-19 в Петербурге». И теперь намерен анализировать причины высокой летальности от ковида на специальных совещаниях с участием Роспотребнадзора.

Напомним, Росстат опубликовал данные по смертности от ковида в стране. От коронавирусной инфекции в первый месяц лета погибли 5448 человек. Каждый шестой из них оказался из Петербурга. Как следует из опубликованной 7 августа таблицы «сведений о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусная инфекция», основной причиной смерти COVID-19 стал у 837 петербуржцев. Кроме того, у 704 умерших с COVID-19 (из 4880 по России) причиной смерти стало другое заболевание.

Власти пока никак не объясняют высокую летальность от коронавируса в Петербурге, но признают, что она аномальна.

- Интересно, а почему бы не обратить внимание на аномально низкий уровень заболеваемости? – задается вопросом профессор Константин Лебединский. – Смотрите: в Москве, которую удобнее всего взять за близкую параллель, при населении примерно 12,5 млн на сегодняшний день заболели 248 228 человек, у нас при населении около 5 млн – 33 047. Это означает, что доля заболевших в столице 1,99%, а у нас – только 0,66%. Итого заболеваемость у нас в три раза (!) ниже, а летальность более чем в три раза выше – умерли 4585 и 2156 человек соответственно. Разве непонятно, о чем говорит эта зеркальная симметрия цифр? Мне кажется, о том же, о чем уже много раз говорили: дело в тестировании! Будь у нас с самого начала более доступная диагностика, как в Москве, – была бы схожая заболеваемость и схожая летальность. На 15 апреля, например, мы отставали от Москвы по числу проведенных тестов в пять раз, к 4 августа в Москве выполнили 6,5 млн тестов, у нас на 9 августа – 1 млн 952,5 тыс. (По данным Роспотребнадзора, всего в России выполнено более 30,8 млн лабораторных исследований на коронавирус - Прим. Ред.) Да, в расчете на население города число умерших (смертность) у нас немного выше: в Москве один умерший приходится на 2700 человек, у нас – на 2300. Но вот это уже – не разы, а детали. Странные цифры летальности (показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определенного заболевания за определённый период времени к общему числу имевших тот же диагноз в тот же период), которые мы видим в Петербурге, это результат труднодоступного тестирования, но он совсем не означает, что шансы пациента выжить у нас в три раза ниже, чем в Москве...

Реальная заболеваемость коронавирусной инфекцией везде в мире превышает «отчетную» из-за большого числа бессимптомных и легких форм. По мнению Лебединского, в нашем городе заболеваемость сравнима с московской, она превышала зарегистрированную примерно в три раза.

- Очевидно, что процент заболевших в Москве и Петербурге примерно одинаков, то есть у нас должно быть около 100 тысяч заболевших — и процент погибших уже не был бы тогда «аномальным». Я знаю массу примеров, когда люди пытались сдать анализ на SARS-CoV-2, но у них ничего не получалось. Они слышали отговорки: «у вас нет показаний», «у нас сдать невозможно», «не выдумывайте, лечите свою ОРВИ!». Огромное число петербуржцев нетяжело переболели дома, не сдавая никаких тестов. Нужно понимать, что цифра заболеваемости – рукотворная, она зависит только от особенностей местной практики тестирования. Но не хотелось бы, чтобы сейчас из неправильных посылов делали неверные выводы о таинственной аномалии — это как искать черную кошку в темной комнате.

Кстати, в отличие от Москвы, где проводится массовое бесплатное тестирование на антитела классов IgM и IgG, в Петербурге подобной практики нет — вероятно, она показала бы более реалистичные цифры переболевших.

- В Петербурге в последнее время прошло несколько массовых мероприятий. Самым показательным, на мой взгляд, стал парад в день Военно-морского флота, где, несмотря на официальные предостережения, собрались тысячи людей — маски надели единицы. Очевидно, что такие ситуации откровенно работают на рост заболеваемости, - предупреждает профессор.

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