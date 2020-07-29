Ученые: Первыми жертвами коронавируса могли стать китайские шахтеры, умершие в 2012 году

Первыми жертвами COVID-19 могли стали шесть шахтеров, которые очищали заброшенную шахту от помета летучих мышей. Они получили огромную вирусную нагрузку, в результате могла произойти рекомбинация РНК коронавируса с РНК гена человека. К такому выводу пришли американские ученые. По их данным, образцы крови этих пациентов были отправлены в Уханьский институт вирусологии, где с неизвестным на тот момент патогеном проводили эксперименты.

Американские ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон обнаружили в базе китайских диссертаций работу под названием «Анализ шести пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной неизвестными вирусами». Переведя ее на английский язык, они сделали вывод, что речь шла о первых пациентах, которые заразились коронавирусом.

В научной работе описывается случай, произошедший восемь лет назад в Китае. Тогда шесть шахтеров, которые чистили штольни от помета летучих мышей, стали жертвами неизвестной болезни. У них был сухой кашель, дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, повышенное тромбообразование - все эти симптомы отмечаются у заразившихся коронавирусом. Одному из пациентов выполнили тимэктомию (удаление вилочковой железы), хотя объективных показаний для этого не было. Как правило, такая операция делается при онкологическом заболевании, а также при прогрессирующей миастении (мышечной слабости). Американские ученые считают, что тимус был удален специально, поскольку он мог содержать большое количество вируса. Ученым он мог бы понадобиться для подробного изучения.

«Мы предполагаем, что в организме шахтеров RaTG13 (самый генетически близкий к новому коронавирусу образец) или очень похожий вирус превратился в SARS-CoV-2 — необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека. Лаборатория Ши использовала медицинские образцы, взятые у шахтеров. Именно этот адаптированный к человеку вирус, теперь известный как SARS-CoV-2, сбежал из Уханьской лаборатории в 2019 году», - говорится в исследовании.

По словам профессора кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессора Гёттингенского университета Константина Крутовского, шахтеры попали в уникальную ситуацию, поскольку они получили огромную вирусную нагрузку во время уборки помета летучих мышей. «Вполне вероятно, что у одного из шахтеров могла произойти рекомбинация РНК коронавируса с РНК гена человека (контролирующего белок ENaC-ɑ) и имеющего такую же фуриновую вставку (сайт из восьми аминокислот, необходимый патогену для проникновения внутрь клетки человека, полностью соответствующий такому же фрагменту человеческого белка и его гена). Считается, что именно благодаря ей значительно возросла эффективность проникновения SARS-CoV-2 внутрь клеток. Не исключено также, что рекомбинация произошла между SARS-CoV-подобными вирусами, один из которых уже имеет эту вставку. Однако он пока не обнаружен в природе».

Однако выводы американских ученых некоторые специалисты восприняли скептически. Так, Александр Панчин, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН, пояснил, что совпадения могут быть абсолютно случайными.

«Когда речь идет о совпадении в таком коротком фрагменте, нет ничего удивительного, что при анализе большого генома (такого, как геном человека) найдутся точные совпадения. Конспирологи на основании фрагментарного сходства уже делали выводы, что SARS-CoV-2 создан благодаря вставкам ВИЧ, что он сделан с использованием вставок человека. С тем же успехом можно сказать, что он сделан с вставками из ламантинов, рачков или грибов. Или что ламантины созданы с вставками из человека», - сказал ученый «Известиям».