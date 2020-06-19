Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса, вспышку которого выявили на пекинском рынке

В Китае расшифровали данные генома коронавируса, вспышку которого на прошлой неделе обнаружили на пекинском рынке. Как пояснил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь, анализ генома образцов показал, что они старше распространенных в Европе в штаммов.

Китайские специалисты расшифровали данные генома коронавируса, вспышка которого произошла на одном из крупнейших рынков Пекина. Информацию уже передали во Всемирную организацию здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) «для общего пользования международным сообществом». Об этом сообщается на сайте национального центра данных по микробиологии КНР.

Китайский эпидемиолог Лю Цзюнь пояснил, что исследование генома образцов коронавируса показал, что они старше распространенных в Европе штаммов. «Берут два разных вируса и смотрят, у кого из них произошло больше мутаций. В обычной ситуации тот из них, у кого мутаций больше, является более новым вирусом. А тот, у которого их мало, наоборот является более ранним, первичным вирусом. Время его циркуляции относится к более раннему, соответственно, возраст у него выше. Конечно, если мы говорим об этом упрощенно. Кроме этого, есть еще и оценки математических моделей с определенными алгоритмами»,— цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе на рынке «Синьфади» в Пекине произошла вспышка коронавирусной инфекции. Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки лосося. В районе Фэнтай, где находится рынок, ввели режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II. Рынок временно закрыт.