Роспотребнадзор опроверг информацию о повторном заражении ребенка в Педиатрическом университете

Все случаи повторного заражения коронавирусом необходимо изучать детально, поскольку пока в мире нет подтвержденных данных о пациентах, которые заразились ковидом несколько раз. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов сообщил, что в медучреждении были подобные случаи.

В петербургском Роспотребнадзоре призвали с осторожностью относиться к сообщениям о повторных заражениях коронавирусом, пока нет официальных подтверждений. «Случаи якобы повторного заражения новой коронавирусной инфекции требуют дополнительного и более детального изучения, подтвержденных случаев инфицирования в мире достоверно не описано», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на прошлой неделе ректор СПбГПМУ и главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов рассказал, что в медучреждении были зафиксированы единичные случаи повторного заражения детей коронавирусом. «Мы столкнулись с редкими ситуациями, что часть детей к нам поступила повторно, то есть у детей были повторные заражения. Это чрезвычайная редкость, но тем не менее такое было».

Сообщалось, что в медучреждение поступил 4-летний мальчик c ковидом. После лечения результаты на коронавирус были отрицательными, однако потом тест снова стал положительным.

У медиков есть несколько версий произошедшего. Ребенок действительно мог заразиться дважды. Однако у мальчика было тяжелое сопутствующее заболевание, связанное с раком крови, что могло повлиять на результаты тестов: за счет лечения количество вируса в организме снизилось настолько, что перестало определяться, но потом из-за особенностей иммунитета вирус снова начал размножаться.

© Доктор Питер