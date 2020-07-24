Экс-главный инфекционист Минздрава рассказала, кому вакцина от коронавируса не нужна

Россиянам, которые уже переболели коронавирусом, вакцина от коронавируса может не понадобиться, рассказала бывший главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она добавила, что это касается только тех, у кого выработался иммунитет к COVID-19.

Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что россияне, входящие в группу риска по коронавирусу, смогут получить вакцину уже в августе. В первую очередь речь идет о врачах и тех, кто контактирует с инфицированными. Когда же вакцина станет доступной для всех россиян, пока неизвестно. Однако, по словам специалистов, она может и не всем понадобиться. По словам экс-главного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой, пациенты с антителами к ковиду, скорее всего, могут не вакцинироваться.

«Если мы говорим о вакцине как о защите от нынешней инфекции и тех, кто сейчас переболел коронавирусом, то им вакцинация, скорее всего, уже не понадобится. Хотя надо проверить каждого человека на иммунитет, на наличие именно тех антител, которые защищают от вируса. Всех, кто переболел, необходимо обследовать, и если у них есть антитела, то вакцинация просто не нужна», - приводит слова врача ТАСС.

Она пояснила, что иммунитет может выработаться даже у тех, кто перенес заболевание без симптомов. «Это касается любой инфекции, не только коронавируса. Бывает, что человек не знает, что он переболел, и при этом у него все равно вырабатываются антитела».