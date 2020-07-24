Глава Минздрава: Ни одному пациенту с коронавирусом не отказали в медицинской помощи

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за все время эпидемии ни один пациент с коронавирусной инфекцией не остался без медицинской помощи. По его словам, в российских больницах также не было дефицита реанимационного оборудования.

Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что за время эпидемии в России не было ни одного случая, когда пациенту с COVID-19 отказали в медицинской помощи. Об этом он рассказал на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования, не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо места в реанимации», - цитируют министра РИА Новости.

По его данным, летальность от коронавируса в России составила 1,62% - это один из самых низких показателей в мире. Ранее сообщалось, что в Петербурге умерли 6,1% от числа заболевших. Это только те, у кого коронавирус стал первопричиной смерти.

Министр также сообщил, что сейчас специалисты работают на созданием новой, уже восьмой версией методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса.