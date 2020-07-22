Фонд ОМС отказался оплачивать тестирование контактировавших с зараженными коронавирусом и медиков

За регулярное обследование на коронавирус медработников, если у них нет симптомов ковида, должны платить работодатели. Отказался фонд оплачивать и тесты для бессимптомных россиян, которые контактировали с инфицированными ковидом. Это не страховой случай, говорят в ведомстве.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направил в регионы письмо, в котором «в связи с многочисленными обращениями терфондов ОМС» дал разъяснения по оплате лабораторных исследований на ковид. Из него следует, что бесплатные тесты не положены тем, кто контактировал с заболевшим COVID-19 или приехал из эпиднеблагополучных регионов и стран, если у них нет симптомов болезни.

«… обследование на COVID-19 контактных лиц с больными COVID-19, не имеющих симптомов инфекционного заболевания, а также лиц, прибывших из субъектов Российской Федерации или стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, не имеющих симптомов инфекционного заболевания, не относится к страховому случаю и не может финансироваться за счет средств обязательного медицинского страхования», - говорится в письме ФФОМС за подписью его председателя Елены Черняковой.

Также, согласно письму, из средств ОМС не должны оплачиваться регулярные анализы на коронавирус бессимптомных медиков, у которых есть риск инфицирования на работе. Из этого источника могут финансироваться только анализы уже заболевшим. В качестве аргумента в фонде сослались на постановление главного санитарного врача Анны Поповой от 22.05.2020 N 15, где сказано, что «обследование на COVID-19 проводится работникам медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19». Платить за обследование бессимптомных сотрудников, по мнению фонда, должны главврачи.

«Таким образом, работникам организаций, в том числе медицинских, имеющим риски инфицирования COVID-19, но не имеющим симптомов инфекционного заболевания, взятие мазка из носо- и ротоглотки для проведения обследования на COVID-19 осуществляется за счет средств работодателя», - говорится в письме ФФОМС.

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