Россиянам официально разрешили брать выходной для диспансеризации

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, добавляющий россиянам старше 40 лет еще один выходной в год. Но отдохнуть не получится - он предназначен для прохождения диспансеризации.

У россиян старше 40 лет появится еще один выходной - для прохождения диспансеризации. Соотвествующий законопроект сегодня приняли на пленарном заседании Госдумы в третьем, окончательном чтении.

«Работники, достигшие возраста 40 лет, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», - говорится в документе.

Однако действие законопроекта не распространяется на работающих пенсионеров. Как писал «Доктор Питер», в конце 2018 года работодателей обязали давать ежегодно два выходных дня сотрудникам пенсионного и предпенсионного возраста (5 лет до назначения пенсии — Прим. ред.) для прохождения диспансеризации.

Ранее депутаты уточнили форму отчетности сотрудников. Так, работники должны предоставить работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации, если это предусмотрено правилами, установленными в компании.

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