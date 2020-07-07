По записи и в масках. Минздрав утвердил временные правила проведения диспансеризации

Минздрав утвердил временные правила проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Решение о возобновлении обследований в каждом регионе будут принимать местные власти, но это должно быть не раньше введения второго этапа снятия ограничений и без использования мобильных комплексов.

Министерство здравоохранения утвердило Временные методические рекомендации по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, окончательное решение по возобновлению профилактических мероприятий в регионе за местными властями с учетом эпидобстановки и на основании предписаний главных санврачей. Далее уточняется, что медосмотры возобновляются там, где действуют II и III этапы снятия ограничений - на первом этапе они не проводятся. Задействовать мобильные медицинские комплексы для обследований разрешается только после снятия всех ограничений. До этого же времени нельзя активно приглашать на обследования пациентов 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Допускать к обследованию переболевших COVID-19 будут после выздоровления – без симптомов и с двумя отрицательными результатами тестов с промежутком не менее суток.

Желающие попасть на медосмотр в поликлинику смогут это сделать по предварительной записи. Для обследования работающих медикам рекомендуют предусмотреть прием по вечерам и субботам. В медучреждении обязательны разделение потоков пациентов, которые должны приходить в масках, термометрия и антисептики на входе, соблюдение принципов дистанцирования, а также регулярная дезинфекция, в том числе всех контактных поверхностей в кабинетах после каждого приема пациента. Сидеть рядом на банкетках и диванах в очереди на прием к врачу не разрешат – в поликлинике должны подумать о специальной расстановке мебели или разместить знаки запрета на соседних посадочных местах. Поэтому, скорее всего, придется постоять, причем тоже на расстоянии – в местах возможных очередей должна быть нанесена сигнальная разметка.

Чтобы сократить время нахождения пациента в поликлинике, предлагается предварительно записывать не только на сам медосмотр, но и на прием в отделения и кабинеты медицинской профилактики, отдельные виды исследований, а также рассмотреть возможность дистанционного заполнения анкеты.

«Для формирования оптимального расписания целесообразно планировать обследование граждан одной половозрастной группы в день (неделю). Например, понедельник – женщины до 39 лет, вторник – мужчины до 39 лет, среда – женщины 40-64 лет, четверг – мужчины 40-64 лет, пятница – женщины 40-64 лет, и т. д», - говорится в рекомендациях.

Медработников, участвующих в профосмотрах, перед началом работы протестируют на коронавирус, далее – тесты каждую неделю. Это правило не коснется медиков, уже переболевших COVID-19 с лабораторно подтвержденным диагнозом, а также тех, у кого скрининговые обследования выявили антитела IgG.

Напомним, главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова разрешила плановую диспансеризацию в городе с 25 июня.

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