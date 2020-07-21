В комздраве объяснили, почему число умерших от коронавируса не равно числу похороненных с коронавирусом

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский указал на нестыковки в статистике смертности от коронавируса, согласно которым, официальные данные втрое меньше реального числа умерших. В комздраве пояснили, что все дело в тонкостях ведения статистики - в нее попадают только те, у кого коронавирус стал первопричиной смерти.

Борис Вишневский, депутат петербургского Законодательного собрания опубликовал ответ на свой запрос от главного санитарного врача города Наталии Башкетовой о количестве выданных разрешений на захоронение людей с с внебольничной пневмонией, коронавирусом или подозрением на него.

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«За апрель и май выдано 2533 ответа на обращения по погребению умерших от ковида или от внебольничной пневмонии с подозрением на ковид. С 1 по 25 июня - 2404. Всего - 4937. Почти пять тысяч. Официальная смертность от ковида на 25 июня - 961 человек, на 20 июля по данным Смольного - 1807 человек. Почти втрое меньше», - написал депутат.

Он уточнил, что количество обращений в Роспотребнадзор равно числу умерших за соответствующий период, поскольку больницы обращаются за разъяснением о порядке похорон по каждому умершему, у которого выявлен коронавирус.

Согласно официальным данным, на 20 июля в Петербурге от коронавируса умерли 1807 человек. В комитете по здравоохранению напомнили, что статистика ведется по рекомендациям Минздрава, то есть в нее попадают только те пациенты, у которых коронавирус стал первопричиной смерти. Пациенты, которые умерли от других заболеваний, но у них был выявлен коронавирус, не учитываются в статистике по ковиду. При этом жесткие требования Роспотребнадзора по захоронению в этих случаях одинаковые.

Как пояснили в ведомстве, в первом полугодии 2020 года у более чем 2400 умерших петербуржцев был выявлен коронавирус, но они умерли от последствий тяжелых хронических заболеваний.

«Если человек умирает от инфаркта миокарда или инсульта, и коронавирусная инфекция признается сопутствующим заболеванием, он попадает в статистику умерших от инфаркта или инсульта. Если человек погибает в ДТП и у него посмертно обнаруживается COVID-19, основной причиной смерти становится ДТП. Если у пациента прижизненно была внебольничная пневмония и клиническая картина COVID-19, но ковид лабораторно не подтвердили, он захоранивается по тем же правилам, что и человек с выявленным коронавирусом».

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