Еще четыре акушера могут быть арестованы по делу о торговле детьми

Число медиков, обвиняемых по делу о торговле младенцами увеличилось. Вчера Следственный комитет попросил суд арестовать четырех акушеров-гинекологов, сегодня стало известно о еще четырех фигурантах.

Напомним, Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, которых обвиняют в торговле младенцами. Им предъявлено обвинение в торговле людьми, «повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы» (ст. 127.1 УК РФ).

Сегодня СК попросил арестовать еще четырех врачей по этому же делу, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Ирину Морозову. Также следователи просят избрать меру пресечения в отношении фигурантов на срок до 14 сентября.

Ирина Морозова добавила, что среди фигурнатов есть переводчик, а также гендиректор центра по суррогатному материнству.