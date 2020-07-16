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Еще четыре акушера могут быть арестованы по делу о торговле детьми

12:05, 16.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Число медиков, обвиняемых по делу о торговле младенцами увеличилось. Вчера Следственный комитет попросил суд арестовать четырех акушеров-гинекологов, сегодня стало известно о еще четырех фигурантах.

Еще четыре акушера могут быть арестованы по делу о торговле детьми

Напомним, Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, которых обвиняют в торговле младенцами. Им предъявлено обвинение в торговле людьми, «повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы» (ст. 127.1 УК РФ).

Сегодня СК попросил арестовать еще четырех врачей по этому же делу, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Ирину Морозову. Также следователи просят избрать меру пресечения в отношении фигурантов на срок до 14 сентября.

Ирина Морозова добавила, что среди фигурнатов есть переводчик, а также гендиректор центра по суррогатному материнству.

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Как писал «Доктор Питер», уголовное дело было возбуждено в январе по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и пунктам нескольким пунктам ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми) после того, как в одной из московских квартир обнаружили тело новорожденного мальчика. Предполагается, что причиной смерти стал синдром внезапной смерти новорожденного. Позднее статья 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую и дело передали в центральный аппарат СК. По предварительным данным, ребенок, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где проживали еще несколько детей, рожденных суррогатными матерями их - граждан Китая. В квартире были найдены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

Рубрики: Акушерство, Общество

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