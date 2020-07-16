Эксперты Роскачества проверили овсяное печенье на безопасность

Роскачество изучило состав овсяного печенья 18 торговых марок. По данным специалистов, все они оказались безопасными - в продукте не нашли тяжелых металлов, микотоксинов, пестицидов, искусственных добавок и красителей.

Овсяное печенье, которое продается в российский магазинах, безопасно. К такому выводу пришли специалисты Роскачества. Они проверили печенье 18 торговых марок стоимостью от 5 до 32 рублей за 100 г.

В продукте не нашли тяжелых металлов, пестицидов, искусственных добавок, микотоксинов, микробиологических нарушений и красителей, бензойную кислоту.

Не было выявлено нарушений по содержанию акриламида - это химическое вещество, которое образуется в продуктах при высокой температуре (от 120° C и выше), например, при жарке или запекании. Слишком высокие концентрации акриламида могут негативно отражаться на здоровье и оказывать канцерогенный эффект. Однако любители печенья могут быть спокойны. Продукция торговых марок «Каждый день», «Полет», «Полет ГОСТ», «Посиделкино», «Сладкая слобода», «Хватай-ка», «Хлебная слобода», «Яшкино», «Эки», Globus, Slakon соответствовала требованиям опережающего стандарта Роскачества по этому показателю.

Также эксперты Роскачества установили, что все производители используют овсяную муку. Все они указывали в составе овсяную муку на третьем или четвертом месте, что соответствует требованиям к маркировке продуктов.

Кроме того, все проверенное печенье соответствует ГОСТу по количеству сахара. Так, массовая доля общего сахара в печенье не должна превышать 40%. В изученном печенье его содержание варьируется от 34,7 до 39,6%.