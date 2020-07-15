Московские следователи просят арестовать четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле младенцами

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, которых обвиняют в торговле младенцами. Пресс-секретарь суда Ирина Морозова сообщила, что в ближайшее время будет избрана мера пресечения в отношении фигурантов.

Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать четырех акушеров-гинекологов, которых обвиняют в торговле младенцами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову. По ее словам, в ближайшее время в отношении фигурантов дела будет избрана мера пресечения.

Она также добавила, что медикам предъявлено обвинение в торговле людьми, "повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы" (ст. 127.1 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в середине июня в квартире на северо-западе Москвы были обнаружены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Их нашел медик, который пришел осмотреть одного новорожденного. Детей госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми.

Как писал ТАСС со ссылкой на источник, найденные дети родились от суррогатных матерей, которые выносили их для родителей - граждан Китая. В квартире были найдены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.