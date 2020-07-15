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В Сеченовском университете выписали добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса

11:18, 15.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Добровольцы, которые на себе испытали вакцину от корнавируса, сегодня выписываются из клиники. По словам врачей, все участники чувствуют себя хорошо, серьезных побочных эффектов не выявили.

В Сеченовском университете выписали добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, которые на себе пробовали вакцину от COVID-19, выписана из клиники. По словам врачей, участники испытаний хорошо себя чувствуют.

«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», - приводит слова руководителя центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук ТАСС.

Специалист рассказала, что из побочных эффектов у добровольцев наблюдалось покраснение и уплотнение в месте введения вакцины, у некоторых поднималась температура, начиналась головная боль, першение в горле. Это типичные реакции на введение вакцины, добавила Смолярчук. Однако эти явления сами проходили в течение дня.

Вторую группу добровольцев выпишут 20 июля.

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Как писал «Доктор Питер», вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в клинических исследованиях препарата участвуют 38 добровольцев. Испытания проводятся в Госпитале им. Бурденко Минобороны России и в Сеченовском университете, где они начались 18 июня.

Рубрики: Инфекционные болезни

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