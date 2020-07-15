В Сеченовском университете выписали добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса

Добровольцы, которые на себе испытали вакцину от корнавируса, сегодня выписываются из клиники. По словам врачей, все участники чувствуют себя хорошо, серьезных побочных эффектов не выявили.

Первая группа добровольцев, которые на себе пробовали вакцину от COVID-19, выписана из клиники. По словам врачей, участники испытаний хорошо себя чувствуют.

«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», - приводит слова руководителя центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук ТАСС.

Специалист рассказала, что из побочных эффектов у добровольцев наблюдалось покраснение и уплотнение в месте введения вакцины, у некоторых поднималась температура, начиналась головная боль, першение в горле. Это типичные реакции на введение вакцины, добавила Смолярчук. Однако эти явления сами проходили в течение дня.

Вторую группу добровольцев выпишут 20 июля.