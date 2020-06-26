Петербургские ученые разработали вакцину-«ряженку» против коронавируса

Ученые петербургского Института экспериментальной медицины разработали прототип вакцины против коронавируса на основе пробиотиков. По словам разработчиков, по вкусу препарат напоминает ряженку, хотя он может быть и в виде капсул с жизнеспособными молочнокислыми бактериями. Сейчас они проверяют свою вакцину на мышах.

Как рассказал «Доктору Питеру» член-корреспондент РАН, руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов, работу над вакциной ученые начали еще зимой, когда в международных базах данных появилась информация о сиквенсе (прочитанная последовательность генетического кода - Прим. ред.) генома SARS-CoV-2. Идея же создания вакцин на основе пробиотиков у микробиологов института появилась давно и уже есть результаты.

- У нас есть разработанная технология, которая позволяет встраивать фрагменты генов вирусов или бактерий, кодирующих их иммуногенные белки (те, которые вызывают иммунный ответ в организме человека – Прим. ред.) в геном полезных для человека молочнокислых бактерий Enterococcus faecium L-3. Эти бактерии умеют сбраживать молоко и образовывать молочнокислые закваски. Мы создали уже прототипы таких вакцин, в частности, против гриппа, пневмонии, менингококка, стрептококков группы В и знаем, что эти препараты работают. Большинство из них запатентованы. Используя эту технологию, мы заказали искусственно синтезированный кусочек генома коронавируса и создали прототип вакцины от COVID-19, - рассказал Александр Суворов.

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По словам микробиолога, создание препарата велось исключительно на энтузиазме сотрудников ИЭМ. Сейчас созданные штаммы молочнокислых заквасок ученые испытывают на мышах. По вкусу новая вакцина похожа на ряженку, хотя, по словам Александра Суворова, она может создаваться не только на молоке, но и в виде капсул, которые содержат жизнеспособные, но высушенные бактерии.

- Большинство инъекционных вакцин нацелены на иммунитет и выработку антител в крови. С учетом того, что коронавирус распространяется через слизистые оболочки, наша вакцина при пероральном употреблении стимулирует как местный, так и системный иммунный ответ. Я понимаю, что все это звучит, наверное, несерьезно. Выпейте ряженку и будет хорошо. Но реально в этой разработке заложена очень серьезная научная работа. Я благодарен своим коллегам. Вместо того, чтобы просто сидеть и отдыхать на самоизоляции, когда наш институт был закрыт, у нас появилась возможность себя проявить, - сказал руководитель отдела молекулярной микробиологии ИЭМ.

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