Глава Минздрава: Россияне вряд ли вернутся к обычной жизни раньше февраля

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что россияне смогут вернуться к привычной жизни не раньше февраля следующего года. Примерно столько же времени придется носить медицинские маски.

К привычной жизни с походами в торговые центры, рестораны и спортзалы, россияне смогут вернуться не раньше февраля 2021 года. Такое предположение высказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", - сказал министр "Интерфаксу".

Он добавил, что россияне по-прежнему должны носить маски, однако если вокруг нет людей, ее можно снять. "Если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам - здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска - это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать".

По мнению Михаила Мурашко, полностью забыть о масках можно будет, когда в стране появится препарат для профилактики и лечения коронавируса, а также коллективный иммунитет.

Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса ожидаются в начале августа.