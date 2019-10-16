Вирусолог Александр Семенов: Петербург прошел через пик первой волны COVID-19, главное - не спровоцировать вторую

Заметное ослабление ограничительных мероприятий из-за коронавируса может наступить в конце лета. Такой прогноз сделал заместитель директора петербургского НИИ им. Пастера Александр Семенов. По его словам, пик первой волны Петербург, скорее всего, прошел, но, если сейчас снять все ограничения, вторая волна может наступить уже через 10 дней.

Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов считает, что Петербург уже прошел пик первой волны коронавируса.

- Скорее всего, пик первой волны пройден. Мы вышли даже не на плато, а плато имеет определенную тенденцию все-таки к снижению, с запозданием. Ситуация не самая плохая, - считает вирусолог.

Однако вторая волна эпидемии может наступить достаточно быстро, если отменить разом все ограничительные мероприятия.

- Если мы сейчас отменим ограничения, у нас будет вторая волна буквально дней через 10. Если мы сейчас все выйдем на работу, на улицы, отменим режим самоизоляции – мы ее получим, - говорит эксперт.

Когда петербуржцы все-таки смогут вернуться к нормальной в привычном всем понимании жизни, эксперт ответить пока затрудняется.

- Не хочется быть Кассандрой. Когда вернемся к нормальной жизни, когда у нас люди собираются на Зенит-Арене и гуляет вся Дворцовая и Невский? Не знаю. Наверное, когда будет достоверное лекарство в руках либо работающая вакцина. Более-менее ослабление напряженности ситуации я жду к концу лета, - сказал заместитель директора НИИ им. Пастера.

По предположению специалиста, обязательный масочный режим может быть снят в городе не раньше середины лета. Однако он не советует петербуржцам навсегда расставаться с масками.

- Этот элемент культуры социального дистанцирования на самом деле широко распространен в развитых странах. Когда человек чувствует себя плохо и полагает, что заболевает, он надевает маску. Это не только японцы делают, это делают во многих крупных городах Европы, США, у наших северных соседей. Это нормально. Это элемент заботы об окружающих. Поэтому полностью маски, я надеюсь, мы носить никогда не перестанем, потому что будут сезоны гриппа, сезоны респираторных вирусных инфекций. Это хорошая практика предотвращения их распространения. А что касается отказа от масочного режима, то надеюсь, к 15 июля, наверное, мы справимся, - считает Александр Семенов.

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