Психотерапевт НМИЦ им. Бехтерева: Петербуржцы считают потери от пандемии и впадают в депрессию

За повышенной тревожностью, связанной с пандемией коронавируса, идет волна депрессий. По словам Татьяны Караваевой, психотерапевта НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, петербуржцы с пограничными состояниями хоть и не спешат госпитализироваться, рост онлайн-обращений к специалистам уже заметен.

В НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева открылась плановая госпитализация. Но пока не для всех. По словам Татьяны Караваевой, руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ, петербуржцев старше 65 лет еще планово не принимают в клинику - начнут, как только выйдет постановление главного санитарного врача города. Петербуржцы с пограничными расстройствами (тревогой, депрессией, нарушениями сна) уже постепенно стали госпитализироваться – 50-коечное отделение заполнено больше чем на половину.

- Психиатрические отделения клиники по большей части заполнены, на нашем отделении пока пациентов меньше обычного, но поток постепенно растет. Поступают те, кто нуждается в стационарной медицинской помощи, остальные лечатся амбулаторно. Многие еще немного опасаются госпитализироваться из-за пандемии. Но у нас налажен процесс госпитализации, который позволяет минимизировать риски появления внутрибольничной инфекции. Пациенты поступают с отрицательным анализом на ковид, который действителен 3 дня. Сначала их направляют на обсервацию в отдельный корпус, где в первый день берут еще один анализ на коронавирус. Он выполняется несколько часов и только после получения второго отрицательного результата человека в этот же день переводят в чистое отделение, - рассказала Татьяна Караваева.

Специалист уверена, что затишье продлится недолго.

- Такие глобальные события, как пандемия, провоцируют, как правило, две волны психических нарушений. Первая связана с ростом числа тревожных состояний, когда люди находятся в ситуации неопределенности, беспокойства, тревоги. Сейчас ей на смену приходит волна депрессий, когда начинают подсчитывать потери: здоровья, близких, финансов. Специалисты опасаются роста суицидов, так как не все хорошо выходят из кризиса. Обращений за онлайн и очными консультациями к врачам уже много,- говорит эксперт.

В то же время, по словам врача, большинству из тех, кто во время пандемии начал особо часто мыть руки, упаковки магазинных продуктов и стирать постоянно одежду, бояться невроза на этой почве не стоит.

- На этом этапе двусторонней пневмонии стоит опасаться больше, чем навязчивого мытья рук. Перерасти в невроз это может при наличии особой склонности, большинству эта новая привычка ничем не грозит.

© Доктор Питер