Росздравнадзор не разрешил продавать лекарства по интернету почти каждой второй аптеке

С конца мая Росздравнадзор выдал разрешения на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами 70 аптечным организациям. 74 аптекам, подавшим заявления, было отказано. Глава надзорного ведомства Алла Самойлова рассказала,с чем связаны отказы и как потребителям в сети понять, что они имеют дело с легальной аптекой.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойловой, после принятия в середине мая постановления правительства РФ и утверждения правил розничной дистанционной торговли лекарствами, аптечные организации подали 156 заявлений в Росздравнадзор для получения разрешение на такую работу. Из них разрешение получила только каждая вторая, причем некоторые уже начали реально онлайн-торговлю.

- Фактически с 1 июня мы начали принимать заявления и выдавать разрешения на розничную торговлю. На сегодня подано 156 заявлений. У нас есть заявления от аптечных организаций Москвы, Московской области, Петербурга, но есть и Сахалин, Хабаровский край, Новосибирская область, Татарстан, Иркутская область. То есть по большому все субъекты РФ готовы и заявляются на дистанционную торговлю. На сегодня реально от тех, кто подал заявления, 70 аптечных организаций получили разрешение, - рассказала Алла Самойлова.

По словам главы надзорного ведомства, было отказано в разрешении 74 организациям. В основном, претензии Росздравнадзора касались сайтов организаций, которые не соответствовали установленным требованиям.

- Аптечная организация должна иметь лицензию на фармацевтическую деятельность, не менее 10 пунктов отпуска лекарственных препаратов, не обязательно в одном городе, а в целом по стране и самое главное – это сайт, который должен соответствовать всем требованиям, где будут четко указаны препараты, особенности осуществления торговли. В основном отказы были связаны именно с несоответствием сайта. Как только сайт будет приведен к нормативным требованиям, по большому счету, отказов будет меньше, - пояснила Алла Самойлова.

Чтобы не попасть в руки нелегальных фирм, глава Росздравнадзора посоветовала потребителям при дистанционной покупке препаратов обращать внимание на несколько моментов.

- Пациент, который желает приобрести препарат, должен, зайдя на сайт, увидеть наличие четко отсканированного разрешения этой аптечной организации, которое выдано представителями Росздравнадзора. Если на сайте оно присутствует, то в принципе это уже доказательство того, что данная аптечная организация имеет разрешение. Если его на официальной странцие нет, то это уже знак пациенту, что с этой организацией лучше не связываться. Мы пока говорим только о продаже нерецептурных препаратов. Поэтому если вдруг организация готова продавать рецептурные препараты, наркотические, психотропные, то это, конечно, должно насторожить пациента, - пояснила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

По мнению специалиста, обсуждение разрешения дистанционной продажи рецептурных лекарств будет возможно не раньше, чем через полгода, когда будут понятны плюсы и минусы новой практики.

Напомним, указ о разрешении онлайн-торговли безрецептурными препаратами президент Владимир Путин подписал в середине марта.

© Доктор Питер