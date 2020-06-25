Аллерголог назвал плюсы использования медицинской маски

Использование маски помогает избежать обострения аллергии, сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он добавил, что много лет мечтал, чтобы его пациенты носили маску весной.

Весна и лето - период цветения. Обычно в это время в несколько раз увеличивается число обращений к медикам из-за аллергических реакций, в этом году такого не произошло. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Количество обращений по поводу аллергии в этом сезоне меньше. У нас самые серьезные аллергены — это деревья весной. Но народ в массе своей ходил в масках и избежал реакции на пыльцу. У меня мечта осуществилась. Я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть дураками в масках. В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было», - цитирует врача радио Sputnik.

Он добавил, что важную роль сыграла погода: из-за затяжной холодной весны с дождями в центральном регионе было мало пыльцы в воздухе. «Эти факторы суммировались, и все было хорошо. Даже у астматиков приступов не было. Им не требовались дополнительные лекарства, чтобы снимать приступы».