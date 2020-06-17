Главный онколог Минздрава: После пандемии мы ожидаем роста числа «запущенных» пациентов

После пандемии в России может вырасти число пациентов с запущенными формами онкологических заболеваний. Так считает главный онколог страны Андрей Каприн, объясняя это приостановкой скрининговых программ. В то же время, по словам врача, российская онкослужба по сравнению с европейскими оказалась более подготовленной к эпидемии.

- Из-за карантинных ограничений были свернуты многие скрининговые программы, благодаря которым рак выявляется в ранней стадии. Поэтому здесь мы ожидаем после окончания эпидемии увеличения числа запущенных больных. Но это зависит от того, как долго мы будем еще в карантинных ограничениях. Как только они будут отменены, онкоскрининг, конечно, надо возобновлять, - сказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог России Андрей Каприн.

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В то же время, по словам специалиста, по сравнению с зарубежными онкологическими службами российская оказалась более подготовленной к эпидемии.

- Для всех стран ситуация была абсолютно неожиданной. Онкологи не прекращали работу ни на один день. Более того, онкологическая служба в нашей стране оказалась более подготовлена к эпидемии, чем коллеги-онкологи в других странах. (…) Дело в том, что в свое время нас призывали пойти по западному пути – вывести онкологическую службу из специализированных учреждений, закрыть диспансеры, центры специализированной онкологической помощи, национальные медицинские исследовательские центры и передать ее в многопрофильные стационары. Здесь, конечно, западные наши коллеги получили очень серьезный удар, поскольку во время эпидемии большинство таких стационаров на Западе было перепрофилировано под прием больных с коронавирусом. Следовательно, в них невозможно было создать островки безопасности для онкологических пациентов, принимать их тоже было невозможно, негде было проводить диагностику для мониторинга качества лечения пациентов. Поэтому большинство химиотерапевтических отделений в этих стационарах пришлось закрыть, а больных оставить фактически без помощи, о чем говорили наши друзья, главные онкологи в Германии и Италии. Наши диспансеры и большинство институтов оставались условно чистыми и работали в сложном эпидемиологическом режиме, но в то же время могли создать такой островок, куда могли обратиться онкологические пациенты, - рассказал Андрей Каприн.

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