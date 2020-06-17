Главный онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

В 2019 году у женщин чаще всего выявляли рак молочных желез, а у мужчин - трахеи, бронхов и легкого. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

В прошлом году самым распространенным видом онкологического заболевания у женщин стал рак молочных желез - его доля в структуре заболеваемости составила 21,1% (в 2018 году - 20,9%). На втором месте оказался рак кожи (кроме меланомы) - 15,2% (было 14,6%), далее следует рак тела матки - 8%, что на 0,2% больше, чем в 2018 году. На четвертом месте рак ободочной кишки - доля заболеваемости составила 7,3% (в 2018 году - 7,2%), на пятой строчке - рак шейки матки - 5% (было 5,2%).

У мужчин самым распространенным видом рака стали злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легкого - 16,1% (в 2018 году - 16,9%). На втором месте рак предстательной железы - 15,7% (было - 14,9%). На третьей строчке оказался рак кожи (кроме меланомы) - 10,6% (в 2018 году - 10,2%). Четвертое место по распространенности занял рак желудка - 7,1% (было 7,4%), а пятое - рак рак ободочной кишки - 6,8% (в 2018 году этот показатель составил 6,6%).

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