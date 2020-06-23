Роскачество нашло в курином филе антибиотики и хлор

Эксперты Роскачества проверили 15 образцов куриного филе. В нескольких из них обнаружили следы хлора, а в 10 товарах - антибиотики, при этом у двух из них на этикетке была надпись «Без антибиотиков».

Специалисты Роскачества проверили 15 образцов куриного филе, которое продается в магазинах. Ни в одном из них не нашли опасные бактерии: листерии, сальмонеллы, бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в проверенном курином филе не было нитрита натрия, консервантов и ГМО.

Однако в нескольких образцах эксперты обнаружили следы хлора. Как пояснили в Роскачестве, он мог попасть в продукцию через воду. «Лаборатория, выявив следы хлора, перепроверила результаты, а также провела углубленное исследование. В более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, на поверхности филе - больше. Этот факт подтверждает, что хлороформ попал в образцы филе после убоя цыплят из-за охлаждения питьевой водой, подготовленной хлорсодержащими веществами».

Следы антибиотиков обнаружили в 10 образцах, причем у двух из них есть надпись на этикетке «Без антибиотиков». Следы препарата нашли и в халяльной продукции.

«Следы антибиотиков, а точнее следы лекарственных средств ветеринарного применения, допускаются законодательством и не представляют риска для здоровья потребителей, так как их количество ничтожно и не оказывает на человека эффекта резистентности (привыкания)», - сообщили в Роскачестве.

© Доктор Питер