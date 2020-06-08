Онищенко: Антисептики могут вызывать аллергию и сильно сушить руки

Экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко призвал россиян внимательно читать инструкцию к антисептикам, которые стали особенно популярны во время эпидемии коронавируса. По его словам, эти средства могут вызвать аллергию и сильно сушить руки.

Длительное использование антисептиков может стать причиной многих проблем. Например, эти средства могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки. Об этом сообщил депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что при длительном использовании санитайзеров погибают не только вирусы и бактерии, но и микрофлора, которая есть на руках. Помимо этого, бактерии могут адаптироваться к антисептикам, пишет Ura.ru.

«Мало купить дезинфицирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию», - сказал Геннадий Онищенко.