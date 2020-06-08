Онищенко: Антисептики могут вызывать аллергию и сильно сушить руки

Онищенко: Антисептики могут вызывать аллергию и сильно сушить руки09:10, 08.06.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко призвал россиян внимательно читать инструкцию к антисептикам, которые стали особенно популярны во время эпидемии коронавируса. По его словам, эти средства могут вызвать аллергию и сильно сушить руки.
Длительное использование антисептиков может стать причиной многих проблем. Например, эти средства могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки. Об этом сообщил депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
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Он пояснил, что при длительном использовании санитайзеров погибают не только вирусы и бактерии, но и микрофлора, которая есть на руках. Помимо этого, бактерии могут адаптироваться к антисептикам, пишет Ura.ru.
«Мало купить дезинфицирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию», - сказал Геннадий Онищенко.
1 комментарий Оставить комментарий
" ... или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Так, он вполне серьезно сообщал, что «лето не то что зима», что «без пищи человек не может существовать» и т. д. И даже умирая, будучи в бреду, он говорил только очевидные вещи: «Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено..."
(с)