Главный хирург Петербурга: Когда мы откроем плановую помощь, пациенты сразу к нам не пойдут

Петербуржцы не только до последнего тянут с вызовом скорой, но часто отказываются и от плановых операций, несмотря на то, что промедление угрожает их жизни и здоровью. По словам главного хирурга Петербурга Петра Яблонского, это уже привело к росту числа осложненных хирургических заболеваний. Даже при возобновлении плановой хирургии, по мнению врача, потока пациентов в стационарах первое время ждать не стоит.

- Плановая хирургическая помощь в городе не прекращалась, но вот количество больных, обратившихся за ней, резко сократилось. В результате стало гораздо больше экстренных операций на поздних стадиях заболевания. Время обращения за хирургической помощью всегда оставалось в фокусе как хирургов, так и организаторов здравоохранения и, в последние годы, этот показатель нас не радовал. Но сегодня, по наблюдениям главных хирургов наших многопрофильных стационаров, ситуация ухудшилась значительно, хотя окончательные цифры появятся только по итогам года, - сказал «Доктору Питеру» главный хирург Петербурга, директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

И врачи, и пациенты уверены, что вслед за Москвой, в Петербурге тоже возобновится плановая хирургическая помощь. Но, по мнению главного хирурга города, желающих прооперироваться, скорее всего, в первое время будет немного.

- С одной стороны, все с нетерпением ждут, когда мы начнем работать. Но есть другой феномен, который первыми заметили онкологи и не только в нашей стране. Американцы даже статью опубликовали в духе «мы открылись, а где больные?». Можно предположить, что это последствия пережитого шока и стресса – пациенты не торопятся обращаться за хирургической помощью. Полагаю, эта тенденция может сохраниться в ближайшие два-три месяца. Особенно это заметно по значительному снижению потоков на госпитализацию пациентов из других регионов России. Хочу подчеркнуть, что во время пандемии проводились плановые операции, если их отсрочка могла привести к угрозе жизни и здоровью пациента. Но многим плановым пациентам, у которых такой угрозы не было, в операции было отказано. При этом, гораздо больше оказалось больных, которые сами до нас не дошли. Они сами решали, что операция может потерпеть. И меня это тревожит. Ведь хирургия сегодня очень технологична. Скажем, хирургия при онкологических заболеваниях встроена в комплексную химио- и иммунотерапию, где очень важна своевременность проведения каждого этапа лечения и все разыгрывается буквально по дням, как по нотам, - рассказал Петр Яблонский.

По словам врача, при возобновлении плановой хирургии очередность операций у пациентов, которым были назначены вмешательства на последние два с половиной месяца, будет определяться врачами в каждой конкретной клинике. Она будет зависеть от показаний и противопоказаний, тяжести состояния, вероятности осложнений. Как отметил Петр Яблонский, «приличные клиники» уже приступили к информированию пациентов о возможных сроках перенесенных операций. В случаях, когда звонка из клиники нет, врач советует пациентам самим позвонить в клинику и поинтересоваться началом ее работы, возможными сроками операции и условиями их выполнения.

Напомним, по данным комитета записи актов гражданского состояния, в мае в Петербурге резко возросла смертность. В мае было зафиксировано 6427 смертей – на 1552 больше, чем в конце весны прошлого года (4875). В апреле этого года было зарегистрировано 5303 умерших, в марте – 5094. Специалисты предполагают, что рост произошел не только из-за заболеваний, вызванных коронавирусом, но и из-за того, что петербуржцы не получают своевременной помощи в связи с другими болезнями.

Ранее Сергей Петров, главный врач Елизаветинской больницы – одного из трех неперепрофилированных стационаров-тысячников, где сосредоточена вся экстренная помощь «нековидным» пациентам, сообщал о росте числа тяжелых пациентов и летальности. По его словам, летальность по соматическим заболеваниям в больнице в апреле-мае 2020 года по сравнению с 2019-м выросла на 15-20%.

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