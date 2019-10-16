В петербургском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать черешню

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать вкусную и безопасную черешню. Первым делом они советуют найти правильное место для покупки - это могут быть крупные рынки или магазины, а «с рук» ягоды лучше не покупать.

В Петербурге уже начали продавать черешню: ее можно найти в магазинах, на рынках, а также торговых точках на улицах города. По словам специалистов Роспотребнадзора, покупать ягоды можно только в местах, где проводится регулярный контроль качества. Покупатель может потребовать информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, а документы на продукт должны предоставить по первому требованию. Приобретать черешню на стихийных рынках или «с рук» не стоит.

Чтобы понять, вкусная ли черешня, нужно посмотреть на ее внешний вид. У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Если же поверхность матовая, значит, ягода уже не свежая.

Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, вероятно, она перезрела или уже начала портиться.

Кроме того, черешня должна продаваться с плодоножкой. Если ее нет, то в место ее прикрепления попадает грязь и микробы. Сама плодоножка должна быть зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод.

Как пояснили в ведомстве, самые вкусные ягоды бывают только в разгар сезона (с конца июня по середину июля). Кроме того, в это время они максимально полезны.

Перед употреблением черешню нужно качественно вымыть. Употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений, а также инфекционных заболеваний. Эпидемиологи советуют насыпать черешню в дуршлаг и промыть холодной водой. Ошпаривать кипятком или использовать мыло бессмысленно.

Хранить черешню можно в холодильнике в бумажном пакете или пластиковой посуде. Держать ее необходимо отдельно от фруктов, выделяющих этилен – яблок, бананов, иначе черешня быстро испортится.

По словам специалистов Роспотребнадзора, черешня богата витамином С, в ней есть калий, магний, фосфор, железо, клетчатка. Однако чрезмерное употребление черешни (более 300-400 грамм) может стать причиной диареи. Сладкие сорта противопоказаны при диабете. Ярко окрашенные плоды не стоит употреблять страдающим аллергией.

© Доктор Питер