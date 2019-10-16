В Петербурге умер еще один врач. Травматологу больницы святого Иоанна Кронштадтского было 68 лет

«Стена памяти» петербургских медиков пополнилась еще одной фамилией - умер травматолог Городской больницы святого Иоанна Кронштадтского. Ему было 68 лет.

«Стена памяти» медиков, которую создали петербургские активисты, пополнилась еще одной фамилией. Как пишет организатор проекта Ирина Маслова, 2 июня умер Александр Лапин - травмотолог в Городской больнице святого Иоанна Кронштадтского. Ему было 68 лет.

О смерти врача Ирине Масловой сообщили его родственники. По их словам, причиной смерти Александра Лапина стали осложнения коронавирусной инфекции.

«Всю свою жизнь он посвятил служению отечеству и медицине, был настоящим профессионалом, вернул к жизни и поставил на ноги очень много людей. Он стал примером для подражания и определил дальнейший профессиональный путь. Я благодарю коллег, которые боролись до последнего за жизнь дяди Саши», - написали родные.

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