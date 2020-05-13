Известный пульмонолог умерла после заражения - ей диагностировали вирусную пневмонию

О том, что заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон умерла, стало известно вчера. На работе она заразилась, сначала болела дома, а на пятый день ее доставила скорая помощь во 2-ю больницу, почти сразу – на ИВЛ. Известного в Петербурге пульмонолога лечили ученики и даже однокурсники. Но спасти не смогли.

Доцент кафедры терапии СЗГМУ им. Мечникова, преподаватель пульмонологии медицинского факультета СПбГУ, заведующая отделением Елизаветинской больницы 64-летняя Лилия Суоновна Уон умерла вчера в Городской больнице №2. Как рассказали «Доктору Питеру» в клинике, 30 апреля она заболела, а 4 мая ее доставили в очень тяжелом состоянии - сразу в отделение реанимации, в первые же сутки пребывания в больнице была интубирована. Как рассказывают ее коллеги, сама она говорила, что у нее есть риск развития диабета. Но скорая, направляя ее в стационар написала «состояние кетоацидоза». Сочетание двух заболевание, бьющих по сосудам, – вирусная пневмония и диабет - у вчера еще вполне здорового, очень активного человека вызвало тяжелейшее состояние. И тяжесть его обусловил, скорее всего, именно COVID-19 - по клинико-рентгенологическим показателям картина новой коронавирусной инфекции была явной, но результатов анализов от Роспотребнадзора нет до сих пор.

- На протяжении 11 лет Лилия Суоновна работала в Елизаветинской больнице, руководила отделением, специализирующемся на лечении бронхолегочных заболеваний. Как ведущий специалист консультировала пациентов разных отделений больницы, у которых возникали проблемы с дыхательной системой. Сейчас, во время эпидемии новой коронавирусной инфекции именно от ее профессионального решения зависели тактика и стратегия процесса лечения. И на это решение всегда можно было положиться, - рассказал «Доктору Питеру» заместитель главного врача Елизаветинской больницы Евгений Рыбин. – Елизаветинская больница как условно чистый стационар не работает с COVID-19 – при обнаружении инфицированного пациента мы отправляем его в специализированную больницу. Сейчас мы с признаками пневмонии на КТ из приемного отделения направляем в «ковидные» стационары по 15-20 пациентов каждые сутки. Но, понятно, что они к нам все равно попадают с обычными острыми состояниями. Пневмонии выявлялись и на хирургических и на травматологических отделениях, Лилия Суоновна всех осматривала и принимала решение о переводе в другой стационар. Поэтому сказать сейчас, какой пациент стал причиной ее заболевания уже невозможно.

В «нековидном» стационаре на пульмонологов в период эпидемии легла большая ответственность по диагностике и подтверждению диагноза «вирусная пневмония». Конечно, есть лабораторно-инструментальные данные, но нужен вердикт специалиста.

- Сама она почти никогда болела - очень редко брала больничный, хотя говорила, что у нее есть риск развития диабета. Сейчас, как стойкий оловянный солдат работала без устали, берегла сотрудников своего отделения, переживала за тех, кто заболел, - говорит о Лилии Уон коллега. - Она была очень ответственным человеком, из больницы уходила, когда ее рабочий день давно уже был закончен: оформляла документы на пациентов, консультировала их, учила и наставляла своих молодых врачей. Для больницы это очень большая потеря – не стало специалиста, который всегда безотказно приходил всем нам на помощь.

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