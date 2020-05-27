Биолог: Не надо стремиться быстрее переболеть коронавирусной инфекцией

Во многих странах нашлись те, кто хочет как можно быстрее заразиться коронавирусом и переболеть, чтобы выработались антитела. Но стремиться к этому не стоит, говорит профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она посоветовала избегать встречи с вирусом как можно дольше или хотя бы до появления эффективных лекарств.

Не нужно стремиться переболеть коронавирусной инфекцией как можно скорее. Во-первых, это не гарантирует появления иммунитета к COVID-19, поскольку есть случаи повторного заражения, а во-вторых, все еще нет эффективного лечения. Об этом напомнила профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Когда вы что-то подхватываете в начале эпидемии, то у вас меньше способов с этим бороться: у вас меньше знаний о вирусе. Сейчас, например, известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови и приводит к образованию тромбов, поэтому сейчас пациенты получают антитромбовую терапию. Если бы вы подхватили этот вирус месяц назад, то тогда такого понимания еще не было. Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода. Вирус в каком-то смысле разбавляется и ослабевает, растет число бессимптомно переболевших, поэтому и ваши шансы переболеть бессимптомно увеличиваются», - цитируют эксперта РИА Новости.

Анча Баранова посоветовала реже ходить в магазины и на прогулки в парки, носить средства индивидуальной защиты, пока ученые не создадут вакцину.