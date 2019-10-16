Ученый рассказал, когда лечение плазмой может быть эффективно

​Переливание плазмы крови доноров не всегда может спасти пациента с тяжелым течением COVID-19. По мнению Владимира Баклаушева, заместителя гендиректора по научной работе и медицинским технологиям Федерального научно-клинического центра ФМБА, такое лечение может быть эффективно в самом начале ухудшения состояния.

Применение переливания плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией для лечения «тяжелых» пациентов с COVID-19 может быть эффективно в самом начале ухудшения состояния. Об этом сообщил заместитель генерального директора по научной работе и медицинским технологиям Федерального научно-клинического центра ФМБА Владимир Баклаушев.

«Плазма может быть эффективна, если мы ловим пациента на начале этого драматического ухудшения, которое может развиваться буквально по часам», - цитирует специалиста РБК.

По мнению ученого, показателями для переливания плазмы донора может быть высокая температура (38–39 градусов), которая держится несколько дней, несмотря на проводимое симптоматическое лечение. В этом случае есть риск, что у пациента разовьется дыхательная недостаточность, его необходимо будет перевести в реанимацию и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.